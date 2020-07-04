В Тюменской области следователи проводят проверку из-за падения на ребенка куска стены

Следователи проводят проверку информации о травмировании ребенка куском стены во дворе дома по ул. Мира поселка Боровский Тюменского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Инцидент произошел поздно вечером, 30 июня. В департаменте здравоохранения сообщили, что ребенку упала на ногу плита. После осмотра и оказания помощи медики доставили пациента в ОКБ №2, где у ребенка диагностировали ушибы и ссадины голени. Пациенту было рекомендовано амбулаторное наблюдение.