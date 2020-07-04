На Ямале начали выдавать бесплатные лекарства больным ОРВИ

На Ямале начали выдавать бесплатные лекарства жителям региона, заболевшим ОРВИ, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Мера будет действовать до снятия режима повышенной готовности, введенного в связи с пандемией коронавируса. Лекарства выделяются в зависимости от возрастной категории: детям до семи лет, детям от семи лет и до 18, а также взрослым. В каждой возрастной группе есть лекарства как для более легких форм заболевания, так и для более тяжелых, которые включают в себя антибиотики и противовирусные лекарства.

Получить препараты можно как в больнице у лечащего врача, так и при вызове врача на дом. Он выдаст сразу же необходимый набор.