09 Октября 2020
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хазанов геннадий викторович (2013) | Фото: Накануне.ru

СМИ сообщили о госпитализации Геннадия Хазанова из-за проблем с сердцем

Знаменитый юморист, народный артист РСФСР худрук Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов все же попал в больницу. О госпитализации актера сообщает РЕН ТВ.

Хазанов находится в отделении кардиологии, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем.

Накануне вечером появилась информация, что у актера были проблемы с сердцем. Якобы актер задыхался, он вызвал "скорую". Однако позже он в разговоре с ТАСС опроверг информацию о плохом самочувствии.

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СМИ сообщили о госпитализации Геннадия Хазанова из-за проблем с сердцем

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Теги: Геннадий Хазанов, врачи, помощь



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Развитие сюжета:

Ранее 04.07.2020 21:38 Мск В московском Театре эстрады рассказали о самочувствии госпитализированного Геннадия Хазанова

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