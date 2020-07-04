СМИ сообщили о госпитализации Геннадия Хазанова из-за проблем с сердцем

Знаменитый юморист, народный артист РСФСР худрук Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов все же попал в больницу. О госпитализации актера сообщает РЕН ТВ.

Хазанов находится в отделении кардиологии, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем.

Накануне вечером появилась информация, что у актера были проблемы с сердцем. Якобы актер задыхался, он вызвал "скорую". Однако позже он в разговоре с ТАСС опроверг информацию о плохом самочувствии.