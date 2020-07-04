09 Октября 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
голосование, поправки (2020) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени отстранен председатель УИК, у которой число сторонников поправок выросло по дороге с участка

От занимаемой должности отстранен председатель участковой избирательной комиссии №2911 в Тюмени Руслан Лютенк. Территориальная избирательная комиссия Восточного АО Тюмени вывела его из состава комиссии и направила материалы в его отношении в следственные органы. Соответствующее решение было принято 3 июля на заседании ТИК при рассмотрении жалобы члена УИК №2911 от КПРФ Григория Кармелюка. Об этом сообщает пресс-службе обкома КПРФ.

Напомним, ранее тюменские коммунисты сообщили о предполагаемом подбросе голосов на избирательном участке №2911. В партии заявляют, что по дороге в территориальную комиссию число сторонников новой Конституции каким-то образом выросло почти на 400 человек.

"Согласно данным первичного протокола, составленного участковой избирательной комиссией, подписанного членами комиссии в 21 час 20 минут, количество проголосовавших за поправки в Конституцию на избирательном участке №2911 составило 999 человек, тогда как против проголосовало 274 человека. Однако по дороге в ТИК количество сторонников поправок на данном участке выросло на 388 человек, а количество противников - на 31 человека", - говорится в сообщении.

Накануне.RU направляло запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в Избирательную комиссию Тюменской области, однако ответ получен не был.

протокол голосования(2020)|Фото: vk.com/wall-126772515_7438

протокол голосования(2020)|Фото: vk.com/wall-126772515_7438

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В Тюмени отстранен председатель УИК, у которой число сторонников поправок выросло по дороге с участка

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Теги: участковая избирательная комиссия №2911, поправки в Конституцию



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Ранее 02.07.2020 15:30 Мск В Тюмени количество сторонников новой Конституции выросло по дороге в ТИК

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