Генпрокуратура отменила постановление об уголовном деле о взятке в отношении следователя

Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь отменил постановление председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного делав отношении следователя центрального аппарата СК Руслана Миниахметова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ стали материалы, предоставленные ФСБ.

Якобы взятку следователь получил от обвиняемого по уголовному делу, которое находилось в производстве у следователя за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя.