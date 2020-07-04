09 Октября 2020
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Генеральная прокуратура, генпрокуратура (2018) | Фото: nakanune.ru

Генпрокуратура отменила постановление об уголовном деле о взятке в отношении следователя

Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь отменил постановление председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного делав отношении следователя центрального аппарата СК Руслана Миниахметова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ стали материалы, предоставленные ФСБ.

Якобы взятку следователь получил от обвиняемого по уголовному делу, которое находилось в производстве у следователя за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя.

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Генпрокуратура отменила постановление об уголовном деле о взятке в отношении следователя

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Теги: уголовное дело, следователь, Руслан Миниахметов



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Развитие сюжета:

Ранее 04.07.2020 15:05 Мск Следственный комитет обжаловал отмену уголовного дела в отношении Руслана Миниахметова

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Ранее 03.07.2020 21:04 Мск Следователя центрального аппарата СК РФ подозревают в получении взятки

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