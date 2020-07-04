Bellingcat готовится обвинить РФ во вмешательстве в американские выборы, подставив ФАН

Федеральное агентство новостей столкнулось с попыткой журналистов иностранных СМИ, а именно британского Bellingcat, сделать ФАН «помощником» в псевдорасследовании о вмешательстве России во внутренние дела США. В ноябре состоятся выборы американского президента, и многие выгодоприобретатели заранее готовят почву для обвинений в адрес России.

Не так давно сотрудники международного отдела ФАН и журналисты дочернего проекта USA Really (как бывшие, так и нынешние) пожаловались на настойчивые предложения некого Питера ван Хьюса, представлявшегося сотрудником Bellingcat.

Он начал задавать провокационные вопросы касательно выборов в США. А конкретно, пытался уточнить – нет ли давления со стороны руководства при публикации материалов по этой тематике: не заставляют ли их публиковать данные, которые оказывают влияние на американское общество и могут повлиять на их выбор главы США в 2020 году.

Встретив отказ, сотрудник Bellingcat не отступился и начал предлагать сфабриковать данные, которые будут свидетельствовать о вмешательстве России, и получить за это дело вознаграждение в 500 евро: ''Все, что мне нужно, — это пара действий и подтверждение того, что фабрика троллей снова вмешивается в выборы. Я отправлю вам 500 евро на любой электронный кошелек всего за несколько минут вашего времени. Я могу описать вам, что вы должны сказать''.

Аккаунт, с которого поступило предложение совершить подлог, был проверен - и да, он принадлежит вышеуказанному журналисту.

Потерпев фиаско в одном случае, ван Хьюс решил зайти с другой стороны и написал бывшему участнику проекта ФАН USA Really в WhatsApp, при этом стоимость вопроса выросла вдвое - уже за 1000 евро сотруднику предложили зачитать под запись нужный текст: ''Я могу заплатить вам за этот комментарий. Просто отправьте мне голосовое сообщение с текстом, который я вам дам. Я не буду упоминать вас как источник. Я могу заплатить вам, если вы согласны. Мы можем сделать это? Это хорошая сделка''.

Ничего не добившись, Питер ван Хьюс перешел в активное наступление, что выражалось в угрозах в отношении работников.

Впрочем, не только ван Хьюс пытался предложить российским журналистам поработать на Bellingcat. Были выявлены и другие попытки склонить работников к информационной диверсии. Один такой вербовщик сулил политическое убежище, работу за границей и даже иностранное гражданство в обмен на публикацию на специальных аккаунтах материалов об американских политиках из офиса ФАН – исключительно для того, чтобы получить IP-адрес, якобы доказывающий вмешательство русских в американские выборы.

https://soundcloud.com/user-831036509/1a-1

https://soundcloud.com/user-831036509/2a-1

https://soundcloud.com/user-831036509/3a-1

https://soundcloud.com/user-831036509/4a-1

Не исключено, что случаев вербовки могло быть больше. ФАН не разглашает имена своих сотрудников, с которыми связывались иностранные журналисты, и ведет собственное расследование. Между тем в редакции не сомневаются, что подобные предложения о «сотрудничестве» действительно исходят от Bellingcat. Об этом говорит характерный почерк – именно этот ресурс в качестве «доказательств» использует IP-адреса, аудиозаписи «свидетелей», анализ соцсетей и биллинги мобильных телефонов. Кроме того, все аккаунты и телефоны, с которых пытались связаться с журналистами, зарегистрированы за границей.

Несмотря на то, что основанное почти шесть лет назад интернет-издание Bellingcat называет себя независимым расследовательским СМИ, репутация его весьма сомнительна. Постепенно выяснилось, что ресурс финансируют госструктуры и частные фонды, связанные с британскими и американскими спецслужбами. А в числе его спонсоров - структуры Джорджа Сороса, американский аналитический центр Atlantic Council, американский «Национальный фонд демократии» (оба признаны нежелательными в России) и даже Минобороны Великобритании.

Западное интернет-издание, созданное Эллиотом Хиггинсом в июле 2014 года, имеет неоднозначную репутацию. Само издание позиционирует себя как объединение «независимых журналистов» и «расследовательское СМИ», пишущее на значимые для мирового сообщества темы. Однако за последние пять лет были вскрыты факты финансирования Bellingcat иностранными государствами и частными фондами, имеющими тесные контакты со спецслужбами Великобритании и США.

«Сенсационные» заявления данного сайта подверглись критике со стороны международного сообщества – в частности, истории с отравлением «Новичком» в Солсбери и крушении малазийского «Боинга» на Украине. Тем не менее, иностранные государства все равно использовали данные Bellingcat.

Российские военные эксперты уже составили свое мнение о Bellingcat.

''Схема уже отработана: с ходу называют обвиняемого, затем находится якобы общественная структура, демонстрирующая «скрупулезную работу» с соцсетями и свидетелями, после этого выводам придается статус официальных, а дальше — те самые последствия, ради которых все, собственно, и затевалось: санкции, обвинения, медиакампании, суды <…>'', — заявлял председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в интервью ''Российской газете''. А военный эксперт Алексей Леонков заявит RT, что Bellingcat формирует определенное общественное мнение и является типичным творцом «fake news».

Федеральное агентство новостей считает, что Bellingcat проводит очередную информационную диверсию, которая связана с предстоящими выборами в США, чтобы заранее подготовить ''доказательства вмешательства российских СМИ'' во внутренние дела Америки.