Следователя центрального аппарата СК РФ подозревают в получении взятки

Старшему следователю по особо важным делам центрального аппарата СК РФ Руслану Миниахметову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СКР.

Основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ стали материалы, предоставленные ФСБ.

Сообщается, что взятку следователь якобы получил от обвиняемого по уголовному делу, которое находилось в производстве у следователя за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя. В суд подготовлено ходатайство о заключении задержанного под стражу.