Хазанов заявил, что не вызывал "скорую" и чувствует себя хорошо

Актер Геннадий Хазанов опроверг информацию о своем плохом самочувствии. Об этом он сообщил ТАСС.

Он заявил, что чувствует себя хорошо.

"Все в порядке. Никаких врачей и госпитализации нет", - заявил артист.

Ранее telegram-канал Mash со ссылкой на помощницу Хазанова, сообщал, что к актеру прибыли врачи. Якобы он задыхается, а медики принимают решение о госпитализации.

5-tv.ru сообщал, что причиной вызова медиков якобы стали проблемы с сердцем.

Геннадию Хазанову 74 года. С 1997 года он возглавляет Московский театр эстрады.