Начал задыхаться: врачи оказывают экстренную помощь актеру Геннадию Хазанову
Врачи оказывают экстренную помощь актеру Геннадию Хазанову, сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на помощницу артиста.
По словам помощницы, он задыхается. На место прибыли врачи. Сейчас они оказывают помощь и принимают решение о госпитализации.
Что именно стало причиной ухудшения состояния артиста пока неизвестно. 5-tv.ru сообщает, что причиной вызова медиков стали проблемы с сердцем.
Геннадию Хазанову 74 года. С 1997 года он возглавляет Московский театр эстрады.