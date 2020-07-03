09 Октября 2020
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хазанов геннадий викторович (2013) | Фото: Накануне.ru

Начал задыхаться: врачи оказывают экстренную помощь актеру Геннадию Хазанову

Врачи оказывают экстренную помощь актеру Геннадию Хазанову, сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на помощницу артиста.

По словам помощницы, он задыхается. На место прибыли врачи. Сейчас они оказывают помощь и принимают решение о госпитализации.

Что именно стало причиной ухудшения состояния артиста пока неизвестно. 5-tv.ru сообщает, что причиной вызова медиков стали проблемы с сердцем.

Геннадию Хазанову 74 года. С 1997 года он возглавляет Московский театр эстрады.

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Начал задыхаться: врачи оказывают экстренную помощь актеру Геннадию Хазанову

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Теги: Геннадий Хазанов, врачи, помощь



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Развитие сюжета:

Ранее 04.07.2020 21:38 Мск В московском Театре эстрады рассказали о самочувствии госпитализированного Геннадия Хазанова
Ранее 04.07.2020 09:31 Мск СМИ сообщили о госпитализации Геннадия Хазанова из-за проблем с сердцем
Ранее 03.07.2020 21:30 Мск Хазанов заявил, что не вызывал "скорую" и чувствует себя хорошо

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