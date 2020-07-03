Начал задыхаться: врачи оказывают экстренную помощь актеру Геннадию Хазанову

Врачи оказывают экстренную помощь актеру Геннадию Хазанову, сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на помощницу артиста.

По словам помощницы, он задыхается. На место прибыли врачи. Сейчас они оказывают помощь и принимают решение о госпитализации.

Что именно стало причиной ухудшения состояния артиста пока неизвестно. 5-tv.ru сообщает, что причиной вызова медиков стали проблемы с сердцем.

Геннадию Хазанову 74 года. С 1997 года он возглавляет Московский театр эстрады.