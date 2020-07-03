Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 21 июля

В Тюменской области принято решение о продлении режима повышенной готовности до 21 июля, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Соответствующие изменения сегодня были внесены в постановление областного правительства. Граждане старше 65 лет и больные хроническими заболеваниями по-прежнему обязаны соблюдать самоизоляцию.

С сегодняшнего дня жителям региона разрешено посещать пляжи и термальные источники на открытом воздухе, пригодные для организованного отдыха и купания. Принимать посетителей они смогут только при условии соблюдения социальной дистанции.

Также в регионе действует масочный режим. Транспортные компании обязаны с 6 июля обеспечить информирование пассажиров о невозможности совершения поездок на общественном транспорте без использования санитарно-гигиенических масок, а с 8 июля - не допускать нахождение в транспортном средстве лиц без надетых санитарно-гигиенических масок.