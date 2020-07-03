В Москве по подозрению в мошенничестве задержана замминистра образования и науки Марина Лукашевич

В Москве в отношении статс-секретаря – заместителя министра образования и науки Марины Лукашевич возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в хищении бюджетных средств путем мошенничества.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России, в 2016 г. руководитель коммерческой организации, получив бюджетные деньги, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования РФ, не имея возможности выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме.

Затем заказчику были были предоставлены результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров. Приемку вел сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве. Министерству был причинен ущерб в размере более 40 млн руб.

"В настоящее время сотрудниками полиции оба фигуранта задержаны. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве не уточняют фамилии задержанных. Однако, по данным источников ТАСС, задержаны заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич и чиновник Россотрудничества Михаил Попов.

В Минобре сообщили, что оказывают все необходимое содействие следствию. МВД просит об аресте замминистра науки и высшего образования Марины Лукашевич, сообщили в Тверском суде Москвы.