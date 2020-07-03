08 Октября 2020
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Спорт
КХЛ, хоккей (2016) | Фото: КХЛ

Определён чемпион России по хоккею этого сезона

Федерация хоккея России (ФХР) объявила победителя и призёров чемпионата России сезона 2019/2020.

Как сообщили в пресс-службе ФХР, в этом сезоне был установлен особый порядок определения призёров турнира. В учёт брались итоги регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и игр досрочно завершённого из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 Кубка Гагарина. Напомним, что там успели сыграть только первый раунд.

Победителем чемпионата в итоге стал ЦСКА. Вслед за армейским клубом расположились "Ак Барс" и СКА. Оба клуба получат серебряные награды, так как имеют одинаковые показатели по всем ключевым параметрам статистики. "Бронза" чемпионата — у московского "Динамо".

Добавим, что в скором времени хоккейные клубы выйдут из отпуска для подготовки к новому сезону. Так, например, екатеринбургский "Автомобилист" начнёт готовиться уже 14 июля.

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Определён чемпион России по хоккею этого сезона

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Теги: хоккей, чемпионат России, ЦСКА, чемпион



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