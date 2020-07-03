Схиигумен Сергий назвал лишение сана началом третьей мировой войны

Одиозный схиигумен Сергий после церковного суда записал агрессивное обращение к прихожанам, в котором назвал лишение его священного сана началом третьей мировой войны. В своей проповеди он не забыл упомянуть уже известные теории заговора о причастности президента России Владимира Путина и патриарха всея Руси Кирилла к движению Хабад Любавич, чипированию людей через вакцинацию от коронавируса и использование их в рядах "электронного лагеря Сатаны" на передовой.

Свои убеждения схиигумен подкреплял словами Божьими о власти еретиков над церковью.

"Войдут они во двор общей церкви путем незаконным, употребляя насилие и пренебрегая божьим уставом. И первым шагом будет гонение на истинных пастырей в заточении, ссылках. Поэтому сын мой когда увидишь разрушение божественного чина в церкви отеческого предания и установленного богом порядка, знай, что еретики уже появились", - заявил схиигумен.

Также он заявил, что не покинет Среднеуральский женский монастырь и не уйдет из Русской православной церкви.

Суд сегодня изверг священника из сана. За свои резкие проповеди он привлечен также к мирскому судопроизводству - из-за отрицания коронавируса.