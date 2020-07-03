Терешкова и гей-мороженое: встреча Путина с общественниками прошла с необычной повесткой

Владимир Путин провел встречу с рабочей группы по поправкам в Конституцию.

Обсуждение голосования и результатов заняло всего несколько минут: сопредседатели группы Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева расплылись в комплиментах обновленной Конституции. Оптимистичнее всех высказалась Хабриева: "В России появилась социально-ценностная Конституция. Мы получаем нерушимые основания для уверенности в будущем". Впрочем, она же отметила, что надо изменить сотни уставов, законов и постановлений, чтобы гармонизировать законодательство.

По поводу работы группы Путин многократно высказывал благодарности, а в конце совещания попросил членов группы "не расходиться". За минуту до этого слова взяла Валентина Терешкова, предложившая поправку об обнулении президентских сроков Путина.

"Спасибо вам за постоянные встречи. Это нам помогало внимательно рассматривать те проблемы, которые вставали перед нами. Идет огромный поток писем, в которых выражаются не только добрые слова, благодарность Вам. Но люди связывают с вами стабильность", - снова вспомнила переписку с поклонниками президента депутат. Глава государства ответил ей: "Я понимаю, о чем вы говорите. Но главным гарантом Конституции является русский народ. Российский в широком смысле. Люди сердцем почувствовали, что то, что было предложено, это востребовано и нужно".

На этом обсуждение собственно процесса изменения Конституции закончилось и началось совещание, на котором обсуждали и радужное мороженое, пропагандирующее гомосексуализм детям, и пострадавшую от банкротства банка "Югра" вдову офицера, и мигрантов, и дистанционное образование.

Валентина Терешкова предлагает обнуление президентских сроков Путина. Фото: пресс-служба Госдумы

Тема ЛГБТ почему-то особенно громко прозвучала: ее поднял и сенатор Алексей Пушков, и глава Союза женщин России Екатерина Плахова.

Пушков рассказал Путину о вывешивании радужного флага на здании американского посольства в Москве. Таким образом дипломаты США отметили месяц сексуальных меньшинств.

"А кто работает-то в этом здании?" – не понял сначала Путин.

"Посольство американское, американцы", - пояснил Пушков.

"Ну и ладно, - почти отмахнулся президент. - Они кое-что показали по поводу того, кто там работает. Ну, не страшно. Мы много раз говорили об этом: в России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением по национальности, расе, сексуальной ориентации, религии. Вопрос в другом. У нас был принят закон о запрете пропаганды. Пускай человек вырастет и сам определит свою судьбу. Мы против навязывания. А так: ломятся в открытую дверь те, кто нас атакует. Лучше бы за собой посмотрели: в США есть норма уголовного права, по которой можно сексуальные меньшинства преследовать, а кое-где могут за это приговорить к смертной казни. Пусть там поковыряются".

Но тему не смогла обойти и Плахова. Она возмутилась рекламными щитами с изображением ЛГБТ-радуги (от обычной она отличается отсутствием голубого цвета – прим. ред.), на которые смотрят дети, также гей-пропаганду она заметила в мороженом "Радуга". "Это косвенно прививает детям все эти ценности", - возмутилась Плахова.

Путин примирительно заметил, что "за каждым щитом не уследишь", но предложил "выставить неагрессивный общественный контроль", если будут основания полагать, что это действительно пропаганда.