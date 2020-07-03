08 Октября 2020
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терроризм, сирия, ливия, игил, боевик, гражданская война (2020) | Фото: ФБА «Экономика сегодня»

Глава Палаты представителей Ливии указал на нелегитимность ПНС во время визита в Москву

Ливийский парламентарий указал на причины, согласно которым Правительство национального согласия (ПНС) нельзя считать легитимным.

Состоялась встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с главой ливийского Высшего законодательного органа Агилой Салехом. Стороны обсудили пути урегулирования кризиса в Ливии. Салех, в свою очередь, назвал правительство Файеза Сарраджа нелегитимным.

Во время беседы Матвиенко заявила, что у России и Палаты представителей схожая позиция по поводу урегулирования ситуации в Ливии. Спикер подчеркнула, что этого возможно достичь только путем переговоров всех заинтересованных сторон.

Салех выразил благодарность Матвиенко и российскому президенту. «Хочу выразить свое приветствие президенту, правительству и народу России. Высказать в их адрес высокие оценки и высокое уважение», - заявил глава Палаты представителей.

Он также обратил внимание, что в Ливии идет война, и она продолжается только потому, что международные организации считают ПНС легитимным правительством. Хотя в действительности полномочия Сарраджа давно истекли. «И это происходит, потому что международное сообщество признает легитимным орган, который не является избранным, который нарушает политическое соглашение, заключенное в Схирате в 2015 году, - отметил ливийский чиновник.

Кроме того, политик напомнил, что по Схиратскому соглашению в Ливии должна быть принята Конституция. Однако этого не произошло, а значит, ПНС не только не получало одобрения со стороны Палаты представителей, но и не принимало конституционную присягу. «Таким образом, как такое правительство может быть легитимным?», - удивился Салех.

Также во время встречи спикер парламента подчеркнул, что в соглашении есть пункт об осуждении терроризма и обязательном выводе боевиков из городов Ливии, но силы Сарраджа этого не сделали. «Наоборот, это ПНС использует вооруженные формирования в качестве своей боевой силы. А эти банды, соответственно, наложили свою лапу на ПНС», - заявил он.

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Глава Палаты представителей Ливии указал на нелегитимность ПНС во время визита в Москву

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Теги: ливия, пнс, Матвиенко, Агила Салех, Файез Саррадж, схиратское соглашение, конституция ливии



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