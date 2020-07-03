Ради пиара? Малоизвестный жителям Зауралья сенатор вновь едет в Курган

В Курганской области проходят конференции партии "Единая Россия" перед единым днем голосования, который состоится 13 сентября этого года. На них определяют кандидатов на сентябрьские выборы, принимают предвыборную программу местного отделения партии, выбирают делегатов на региональную конференцию, которая состоится 4 июля.

Член Совета Федерации от Курганской области Сергей Лисовский решил в очередной раз стать сенатором, но прежде ему нужно победить на выборах в Курганскую областную думу. Он прошел процедуру предварительного голосования в мае этого года. Некоторые политики, приближенные к облдуме, да и отдельные депутаты уверены, что выдвижение Лисовского на этих выборах негативно скажется на имидже Курганской области.

"Он приезжает в регион только для "галочки", когда не приехать просто нельзя. Вот приедет на завтрашнюю конференцию. По пальцам можно пересчитать разы за последние годы, когда Сергей Федорович посещал регион. Ленточку где-то перерезать, официальный прием, встреча с гражданами. Но реальных дел нет. Он никогда не стремился приложить максимум усилий для развития Курганской области, хотя уже 15 лет представляет ее интересы в сенате. Господин Лисовский поддерживает лишь интересы бизнеса, в том числе своего", - рассказал нашему агентству источник в околополитических кругах региона.

Даже все местные СМИ заметили, что активность Лисовского в Курганской области резко повышается только перед очередными выборами. Здесь стремления Сергея Федоровича объяснимы – он не хочет покидать сенат, членство в котором позволяет ему без сбоев вести собственный бизнес, заручившись поддержкой федеральных тяжеловесов политики.

На предварительном голосовании, которое в электронном виде проходило в мае этого года, Лисовский занял второе место, опередив своего конкурента, депутата Курганской городской думы Артема Исламова. На первом месте оказался секретарь курганского реготделения "Единой России" Евгений Кафеев, который взял более 54% голосов, Лисовский получил более 24%.

Известно, что Сергей Лисовский приезжает в Курганскую область один раз в квартал – для того, чтобы отчитаться перед депутатами Курганской областной думы. По сути же, по мнению ряда наблюдателей, сенатор посещает регион лишь ради пиара. Сразу пять депутатов облдумы подтвердили Накануне.RU, что парламентарии не хотят слушать отчеты Лисовского, так как в них нет ничего информативного. Спикеру думы Дмитрию Фролову с трудом приходится уговаривать народных избранников включать отчеты Лисовского в повестку заседаний.

Не секрет, что большинство жителей Кетовского района, чьи интересы Лисовский представляет аж с 2004 года, не знают Сергея Федоровича и не могут вспомнить ни одного его дела, которое бы принесло пользу. Также многие федеральные СМИ периодически припоминают Лисовскому гибель известного телеведущего Влада Листьева весной 1995 года. Некоторые известные в стране медийные персоны до сих пор считают Лисовского причастным к организации этого громкого заказного убийства, хотя сам он это отрицает.