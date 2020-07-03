08 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Парк &quot;Зелёная роща&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Югорский ультрамарафонец совершит забег на 300 км, чтобы собрать 170 миллионов рублей

Ультрамарафонец-любитель Виталий Козоренко сообщил о намерении совершить забег по маршруту Сургут - Ханты-Мансийск, который составляет 300 км. Своими действиями спортсмен собирается поддержать акцию по сбору средств для девочки из Югры, больной спинальной мышечной атрофией. Виталий Козоренко собирается собрать почти 2,4 млн долларов или 170 млн руб., рассказывает он на личной странице в Instagram.

"Меня зовут Виталий Козоренко, я ультрамарафонец-любитель. 3 июля 2020 года в 18.00 мск начну одиночный забег в 300 км от Сургута до Ханты-Мансийска. Забег этот в поддержку маленькой девочки из Нефтеюганска. Своим забегом я хочу привлечь внимание к ней, чтобы как можно больше людей откликнулись на помощь", - написал он.

До пункта назначения бегун планирует добраться к вечеру 5 июля, а освещать свой забег он будет в Instagram.

Родители больной девочки (1 год и 9 месяцев) создали дочери аккаунт в социальных сетях, где и рассказали о болезни ребенка. На данный момент родителям с помощью пожертвований удалось собрать около 19,6 млн руб. Лекарство, необходимое девочке, есть в США и стоит 2,4 млн руб.. Его нужно приобрести до сентября 2020 г., когда ребенку исполнится два года.

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Югорский ультрамарафонец совершит забег на 300 км, чтобы собрать 170 миллионов рублей

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Теги: ультрамарафонец, забег, сбор средств, лечение девочки, пожертвования



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