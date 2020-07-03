08 Октября 2020
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Экономика Свердловская область
свердловская область стела (2011) | Фото: Накануне.ru

Свердловский минфин назвал лучшие муниципалитеты по управлению бюджетным процессом

В министерстве финансов Свердловской области проанализировали и оценили качество управления бюджетным процессом в муниципалитетах региона по итогам 2019 года. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

"Оценка качества управления муниципальными финансами проводится ежегодно с 2010 года. Основная цель – повысить уровень бюджетного процесса в муниципальных образованиях. Собранная информация полезна и самим муниципалитетам, так как дает возможность посмотреть на себя со стороны и избежать дальнейших ошибок.

Сегодня мы видим, что большинство наших территорий используют взвешенный подход к управлению общественными финансами", - заявила заместитель губернатора – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Заксобрание, заседание согласительной комиссии по бюджету, Кулаченко(2016)|Фото: Накануне.RU

По результатам рейтинга I степень качества присвоена пяти муниципальным образованиям. Это городские округа Верхнесалдинский, Качканарский, Гаринский, Арамильский и город Екатеринбург. II степень качества присвоена 53 муниципальным образованиям, III степень – у 15 муниципальных образований. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте областного Минфина.

Оценка лучших практик управления муниципальными финансами проведена по показателям пяти направлений. Это бюджетное планирование, исполнение бюджета, управление долговыми обязательствами, оказание муниципальных услуг и прозрачность бюджетного процесса.

(2005)|Фото: Накануне.ru

В том числе проведена оценка соблюдения бюджетного законодательства в части предельных объемов дефицита, муниципального долга и расходов на его обслуживание, отношения объема заимствований и погашения долговых обязательств, норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. Также учтено выполнение условий соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов.

Стоит отметить, что всего в текущем году Законом об областном бюджете муниципалитетам Свердловской области предусмотрено 118 миллиардов рублей.

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Свердловский минфин назвал лучшие муниципалитеты по управлению бюджетным процессом

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Теги: финансы, управление, Свердловская область



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