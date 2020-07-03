08 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
взрыв, автомобиль, Магнитогорск, (2019) | Фото: https://vk.com/magnitkacity

В Магнитогорске будут судить местного жителя, обвиняемого в организации взрыва автомобиля

В Магнитогорске направлено в суд уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя по обвинению в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и покушении на убийство мужчины общеопасным способом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, 7 августа 2019 года в Магнитогорске во дворе жилого дома по улице Советской Армии взорвался автомобиль. В результате взрыва пострадал один человек. Он был госпитализирован в больницу, его состояние оценивалось как средней тяжести. По данному факту было возбуждено уголовное дело. На следующий день подозреваемый был задержан. Причиной взрыва было маломощное взрывное устройство.

взрыв, автомобиль, Магнитогорск,(2019)|Фото: https://vk.com/magnitkacity

По версии следствия, в августе прошлого года обвиняемый изготовил самодельное взрывное устройство и хранил у себя дома, чтобы использовать при убийстве потерпевшего по корыстным мотивам. 7 августа, когда потерпевший вышел из дома и подошел к своему автомобилю, обвиняемый привел в действие взрывное устройство. после этого он скрылся.

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В Магнитогорске будут судить местного жителя, обвиняемого в организации взрыва автомобиля

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Теги: взрыв, автомобиль, Магнитогорск, уголовное дело, взрывное устройство,



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