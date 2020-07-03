В Магнитогорске будут судить местного жителя, обвиняемого в организации взрыва автомобиля

В Магнитогорске направлено в суд уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя по обвинению в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и покушении на убийство мужчины общеопасным способом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, 7 августа 2019 года в Магнитогорске во дворе жилого дома по улице Советской Армии взорвался автомобиль. В результате взрыва пострадал один человек. Он был госпитализирован в больницу, его состояние оценивалось как средней тяжести. По данному факту было возбуждено уголовное дело. На следующий день подозреваемый был задержан. Причиной взрыва было маломощное взрывное устройство.

По версии следствия, в августе прошлого года обвиняемый изготовил самодельное взрывное устройство и хранил у себя дома, чтобы использовать при убийстве потерпевшего по корыстным мотивам. 7 августа, когда потерпевший вышел из дома и подошел к своему автомобилю, обвиняемый привел в действие взрывное устройство. после этого он скрылся.