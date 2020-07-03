29 свердловских компаний будут представлены на виртуальном стенде INNOPROM ONLINE

29 передовых компаний Свердловской области будут размещены и представлены на виртуальном стенде в рамках международного промышленного марафона INNOPROM ONLINE. 7 июля состоится центральное мероприятие проекта, участие в котором примут в общей сложности не менее 20 тыс. человек.

"Несмотря на то, что в этом году ИННОПРОМ не может быть проведен в традиционном формате в Екатеринбурге, его электронная версия ИННОПРОМ ONLINE уже зарекомендовала себя как самая статусная промышленная площадка, где регулярно встречаются ведущие эксперты в области промышленности из разных стран, - рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. - Его деловая программа включает 30 мероприятий в комбинированном онлайн и офлайн форматах из разных точек мира. Отмечу, что к просмотру сессии с участием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 27 мая в день трансляции присоединились 23650 человек".

Проект стартует в 10.00 мск с сессии "Марафон столиц". Одним из первых спикеров должен стать губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Сама трансляция будет вестись на протяжении всего дня, с включением из студий стран от Азии до Южной Америки. По словам директора деловой программы ИННОПРОМ Антона Атрашкина, марафон будет идти без перерыва в течение восьми часов, после чего, в 12.00 мск начнется главная стратегическая сессия ИННОПРОМ "Глобальное производство VS глобальная эпидемия", где пройдет обсуждение перспективы восстановления глобальной промышленности после пандемии, укрепление международной кооперации, а также вопросы развития цифровизации и автоматизации. Экспертами в данных вопросах выступят представители ведущих промышленных компаний и руководители органов власти. Также будут работать площадки по тематическим трекам: "Международное сотрудничество", "Промышленная автоматизация", "Инновации и технологии" и "Устойчивое развитие".

В числе заявленных спикеров: министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, главный исполнительный директор Schneider Electric Жан-Паскаль Трикуар, главный исполнительный директор Dassault Systemes Бернар Шарлез, главный исполнительный директор Camozzi Automation Марко Камоцци, генеральный директор Kaspersky Евгений Касперский, главный исполнительный директор Siemens Digital Industries, член правления Siemens AG Клаус Хелмрих, главный исполнительный директор Knill Energy Holding Кристиан Книлл.

Посмотреть трансляцию можно на сайте ИННОПРОМ. Там же зритель может выбрать язык и задать вопросы любому из спикеров, а также получить доступ к презентационным шоурумам компаний-участников, ознакомиться с продуктами и технологиями этих компаний и получить мгновенную консультацию их представителей.