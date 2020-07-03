Адвокаты семьи Захарова прокомментировали отказ Ефремова признать вину

Адвокаты семьи погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова прокомментировали заявление о том, что актер не считает себя виновным в смертельной аварии.

Защитник Сергей Аверцев заявил, что намерен "добиваться правды", а также обратил внимание на тот факт, что раньше Ефремов признавал свою вину.

"Это очень часто бывает, что люди пытаются уйти от ответственности различными способами", - сказал он телеканалу "Москва 24".

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего, напомнил, что, по данным экспертизы, автомобиль актера был полностью в исправном состоянии.

"Если, конечно, автомобилем управляли марсиане или нечистая сила, а господина Ефремова в нем не было, тогда создавшуюся коллизию рассмотрит суд", - цитирует его издание Baza.

Напомним, сегодня адвокат Эльман Пашаев сообщил, что актер Михаил Ефремов не считает себя виновником ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб Сергей Захаров. По его словам, Ефремов признает, что ДТП совершено с участием его машины, и готов материально помочь семье погибшего.

Ранее, спустя несколько дней после ДТП, Ефремов записал видеообращение. В нем служитель муз просит прощения у семьи погибшего и выражает желание помочь родным Сергея Захарова материально. "Помогу ими всеми средствами, если примут и поймут, что это попытка не откупиться, а искупить. Многие думают, что меня, как артиста, будут "отмазывать". Нет, я не буду использовать свои связи или знакомства. Да и как тут "отмажешься", когда все все видели? Слава Богу, моя мама не увидела всего этого", - говорит Ефремов в ролике, опубликованном на Youtube-канале "Гражданин поэт".