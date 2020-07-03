Путин подписал указ о вступлении в силу поправок в Конституцию

Владимир Путин подписал указ о вступлении в силу поправок в Конституцию с 4 июля. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Несколькими часами раньше Центральная избирательная комиссия утвердила итоги всероссийского голосования, согласно которым большинство избирателей, пришедших на участки, поддержали изменения в основном документе.

Накануне президент по этому поводу обратился к россиянам: "Я неоднократно говорил о необходимости поправок в Конституцию. Здесь и укрепление суверенитета, наших духовных ценностей, но нельзя забывать еще об одном. После крушения Советского союза прошло совсем немного времени по историческим меркам. Современная Россия еще в стадии становления. Это касается и политической системы, и экономики, и так далее. Многое сделано на живую нитку, как говорят в народе. Нам нужно время на становление институтов.

Понимаю и тех граждан, кто проголосовал против. У нас много нерешенных проблем. Люди часто сталкиваются с черствостью, безразличием. А руководству страны кажется, что оно делает все возможное. Но нет. Жизнь показывает, что мы должны действовать эффективнее.

Вместе с тем, подавляющее число граждан верит, что мы можем работать лучше. Еще раз хочу выразить слова искренней благодарности за вашу поддержку. Спасибо!".