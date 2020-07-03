08 Октября 2020
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Общество В России Москва
газета Ведомости (2013) | Фото:

Журналисты "Ведомостей" готовы объявить забастовку

Журналисты газеты и сайта "Ведомости" готовы объявить забастовку, если новый владелец не пойдет на их условия. Требования выдвинул профсоюз издания, в который, по данным "Коммерсанта", вошло больше половины сотрудников.

Владельцу издания Ивану Еремину и гендиректору Михаилу Нелюбину выдвинуто 12 требований, основные из которых:

- гарантировать соблюдение "Догмы" (набор редакционных правил "Ведомостей"),

- гарантировать, что решение о размещении статей принимается при участии профильного редактора, а юридическую экспертизу и оценку рисков от публикаций проводят штатные юристы издания,

- "прекратить практику блокировки доступа сотрудника к ресурсам редакций",

- гарантировать свободное посещение офиса и возможность удаленной работы, закрепив ее в трудовых договорах, и гарантии того, что условия этих договоров не будут пересмотрены в сторону ухудшения,

- продлить режим самоизоляции сотрудников до 31 августа.

По словам представителей профсоюза, выполнено только условие с удаленкой. Если требования не будут услышаны, то профсоюз оставляет за собой право объявить забастовку.

После смены собственника издания из газеты уволилось несколько ведущих сотрудников, в том числе и гендиректор.

Конфликт начался с назначения главным редактором Андрея Шмарова, его политика не устраивает редакцию.

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Журналисты "Ведомостей" готовы объявить забастовку

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Теги: ведомости, иван еремин, конфликт, забастовка, редакция



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