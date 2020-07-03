Свердловские власти ответили на обвинения в искажении статистики по коронавирусу

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков ответил на обвинения региональных властей в искажении статистики по заболеваемости коронавирусом.

В пятницу в нескольких Telegram-каналах и соцсетях был опубликован скан письма главы областного Роспотребнадзора Дмитрия Козловских в адрес губернатора Евгения Куйвашева. В нем утверждалось, что данные ведомства по выявленным заболевшим расходятся с поданными экстренными извещениями на COVID-19.

Как говорилось в документе, в середине июня на Среднем Урале регистрировалось более 400 случаев коронавируса ежедневно. При этом по официальным данным оперативного штаба их было значительно меньше. Telegram-каналы сразу поспешили связать занижение статистики с проведением парада и голосованием по поправкам в Конституцию.

Как пояснил Павел Креков, заявление которого сегодня распространил оперштаб, письмо, о котором идет речь, было совместно отработано органами Роспотребнадзора и учреждениями здравоохранения.

"На те вопросы, которые у ведомств возникали друг к другу, уже получены удовлетворяющие стороны ответы. Буквально вчера мы проводили специальный селектор вместе с Роспотребнадзором и лечебными учреждениями, чтобы разъяснить эту ситуацию. Разъяснили ее друг другу. Все возникающие вопросы разрешены", - сообщил вице-губернатор.

По его словам, главным показателем правильности статистики является количество госпитализаций.

"В ежедневном режиме мы отслеживаем, сколько людей поступает на лечение как амбулаторно, так и в стационар и места временного размещения. Должен ответственно заявить, что количество людей, поступающих на лечение во все эти звенья здравоохранения, соответствует той информации, которая дается статистикой. Расхождения могут возникать в ситуациях, когда один человек трижды регистрируется, а это происходит тогда, когда это делает, допустим, участковый врач, потом "скорая помощь", которая везет его в больницу, и, наконец, сама больница, куда он приезжает как больной", - пояснил Креков.

Он отметил, что задача – не допустить такого рода дублирования.

"Это внутриведомственные вопросы, которые решаются специалистами и которые не нужно переводить в политическую плоскость. Повторяю, мы разобрались во всех спорных ситуациях и ответы на те вопросы, которые были, получили", - еще раз заявил вице-губернатор, который также является замруководителя оперштаба.

По его данным, уже в эти выходные больницы Екатеринбурга перейдут на новую систему сдачи отчетности – общую и для Роспотребнадзора, и для учреждений здравоохранения.

"Это исключает возможность какого-либо дублирования. Полное функционирование системы по всей Свердловской области начнется с понедельника", - добавил Павел Креков.

Сам главный санитарный врач в Свердловской области Дмитрий Козловских заявил: "Данное письмо является рабочей перепиской между ведомствами по сверке данных. В ходе аналитической работы несколько раз было выявлено расхождение. К настоящему моменту Управлением Роспотребнадзора и министерством здравоохранения Свердловской области проведена работа по установлению и устранению причин расхождения данных и приведению их в соответствие".

Напомним, по последним официальным данным оперативного штаба, за минувшие сутки на Среднем Урале лабораторно подтверждено 227 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 161 из них приходится на Екатеринбург.