08 Октября 2020
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Экономика В России За рубежом
Boeing-747 (2012) | Фото:Накануне.RU

Легендарный Boeing 747 снимают с производства. Последние заказчики - русские

Boeing собирается прекратить выпуск одной из флагманских моделей самолетов – легендарный 747 Jumbo Jet, сообщают западные СМИ. По данным Bloomberg, производственную линию планируется закрыть после того, как с конвейера сойдут 16 последних заказанных самолетов. Предположительно, это произойдет в ближайшие два года. Самолет выпускался более 50 лет.

Последние заказы на 747-е разместили логистические компании UPS и российская "Волга-Днепр". И если UPS от заказа не отказывается, то "Волга-Днепр" в январе заявила, что, возможно, не сможет оплатить четыре заказанных 747-8F, а также три грузовых самолета 777F. В июне американский суд вынес решение, блокирующее попытки перепродать эти самолеты другим покупателям. UPS уже согласилась купить один из отказных бортов, таким образом, ее заказ может достигнуть 13 машин.

борт номер один Boeing 747 самолет президента сша|Фото:AF.mil

На 747-х летают президенты США. Фото:AF.mil 

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Легендарный Boeing 747 снимают с производства. Последние заказчики - русские

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Теги: boeing 747, производство, волга-днепр



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