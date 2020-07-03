Легендарный Boeing 747 снимают с производства. Последние заказчики - русские

Boeing собирается прекратить выпуск одной из флагманских моделей самолетов – легендарный 747 Jumbo Jet, сообщают западные СМИ. По данным Bloomberg, производственную линию планируется закрыть после того, как с конвейера сойдут 16 последних заказанных самолетов. Предположительно, это произойдет в ближайшие два года. Самолет выпускался более 50 лет.

Последние заказы на 747-е разместили логистические компании UPS и российская "Волга-Днепр". И если UPS от заказа не отказывается, то "Волга-Днепр" в январе заявила, что, возможно, не сможет оплатить четыре заказанных 747-8F, а также три грузовых самолета 777F. В июне американский суд вынес решение, блокирующее попытки перепродать эти самолеты другим покупателям. UPS уже согласилась купить один из отказных бортов, таким образом, ее заказ может достигнуть 13 машин.