"Власть могла бы лучше информировать малый бизнес о правилах работы и мерах поддержки"

Антикризисный консультационный центр проанализировал обращения предпринимателей, поступившие на горячую линю в первые месяцы работы Центра. Большая часть запросов сектора МСП (52%) связана с получением субсидий, налоговых льгот и льготных кредитов. 15% обратившихся хотели получить разъяснения по поводу правил работы тех или иных видов предприятий в период поэтапного снятия ограничений, действовавших в период пандемии.

Треть обратившихся получили бесплатные консультации по профилю Центра – по вопросам связанным с коммуникациями, маркетингом, бизнес-планированием и получением юридической помощи.

Из них порядка 24% просили дать консультацию по вопросам создания и модернизации сайта компании, 18% интересовали алгоритмы работы в социальных сетях, 16% интересовали возможности адаптации бизнес-процессов в онлайн форматы и организация удаленной работы, 14% просили советов, связанных с организацией онлайн мероприятий, еще столько же – размещение рекламных сообщений в средствах массовой информации. 11% потребовалась помощь с размещением контекстной рекламы в поисковых системах, и только 3% обратившихся нуждались в юридической помощи по конкретным вопросам.

При этом абсолютное большинство – 96% обращений в Центр поступило от индивидуальных предпринимателей, микро- и малых предприятий, и только 4% – от средних предприятий.

Обращения поступили из 22 регионов РФ. Больше всего – 10% поступило из Челябинской области, на втором месте – Московская и Свердловская области (9%), на третьем – Москва и Тюменская область (8%), на четвертом – Краснодарский и Приморский края (6%), пятое делят Санкт-Петербург, Ростовская область и Татарстан (по 5% обратившихся).

По мнению координатора Антикризисного центра, учредителя коммуникационного агентства "Главный Советник" Бориса Молодова, работа центра показывает, что предприниматели были, к сожалению, слабо информированы о правилах работы в период ограничений и о возможностях поддержки, предоставляемой государством. "Значительная доля обращений, поступивших в центр, касалась не профильных для нас вопросов. Мы, как могли, разъясняли ситуацию, но подменять собой официальные инстанции мы не можем. Работа по информированию малого бизнеса и взаимодействию с ним со стороны власти может быть выстроена намного лучше", – замечает Борис Молодов.

В целом же, по мнению координатора Центра, запрос на консультации со стороны бизнеса, оказался в целом высоким. И сейчас, когда эпидемия в России идет на спад, ограничения снимаются, он будет увеличиваться, так как многим предпринимателям придется фактически заново выстраивать отношения с аудиторией. "Количество обращений к нам только растет и мы продолжим работать с предпринимателями, поддерживать их, бесплатно консультировать до тех пор, пока в этом сохранится потребность", – говорит Борис Молодов.