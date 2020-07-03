Ефремов заявил, что не признает свою вину в ДТП

Актер Михаил Ефремов не считает себя виновником ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб Сергей Захаров, об этом заявил адвокат Эльман Пашаев.

"Подробнее ничего пояснять не буду - это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал", - заявил защитник телеканалу "Москва 24".

По его словам, Ефремов признает, что ДТП совершено с участием его машины, и готов материально помочь семье погибшего.

"Михаил Олегович, когда ранее сказал: "Я хочу возместить", - не возместить, а "готов платить", - отметил адвокат.

По данным Mash, Ефремов отказался от признания вины в ДТП во время очередного допроса. Как тогда он сам объясняет произошедшую аварию, адвокат отказался раскрывать, сославшись на тайну следствия.

8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. В результате аварии водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

Уголовное дело, возбужденное сразу после ДТП, переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии.

Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение. В нем служитель муз просит прощения у семьи погибшего и выражает желание помочь родным Сергея Захарова материально. "Помогу ими всеми средствами, если примут и поймут, что это попытка не откупиться, а искупить. Многие думают, что меня, как артиста, будут "отмазывать". Нет, я не буду использовать свои связи или знакомства. Да и как тут "отмажешься", когда все все видели? Слава Богу, моя мама не увидела всего этого", - говорит Ефремов в ролике, опубликованном на Youtube-канале "Гражданин поэт".