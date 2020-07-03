Жителя Магнитогорска приговорили к 19 годам в колонии строгого режима за убийство девочки

27-летнего жителя Магнитогорска приговорили к 19 годам в колонии строгого режима за изнасилование и убийство несовершеннолетней 15-летней девочки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Убийство произошло в июне 2018 года. Осужденный делал ремонт в квартире, куда пришла незнакомая ему девочка.

Он надругался над потерпевшей, и чтобы скрыть преступление, жестоко избил ее молотком. В результате девочка скончалась.