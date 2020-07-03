08 Октября 2020
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Общество Тюменская область
портфель, отставка, назначение (2017) | Фото: ТАСС

Назначен директор департамента здравоохранения Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о назначении Натальи Логиновой на место директора местного департамента здравоохранения. До этого она занимала должность заместителя руководителя ведомства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, Наталья Логинова является кандидатом медицинских наук, имеет благодарности министра здравоохранения РФ и губернатора Тюменской области, а также почетную грамоту Тюменской областной думы. В течении долгого времени новый директор ведомства возглавляла Областной центр реабилитации инвалидов как врач-гериатр специалист в области поликлинической терапии и профессиональных заболеваний. Позже она возглавила ГБУЗ ТО "Областной врачебно-физкультурный диспансер" (с 2014 г. по 2016 г.)

"Наталья Валерьевна зарекомендовала себя как профессиональный руководитель, который умеет принимать оперативные и перспективные решения, брать на себя ответственность в самые непростые времена и организовывать командную работу регионального здравоохранения. Коллеги отмечают системную и ответственную работу Натальи Валерьевны во время руководства департаментом, а также индивидуальный подход и личную включенность в каждый возникающий вопрос", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее в департаменте здравоохранения региона опровергли информацию о назначении Натальи Логиновой на место директора ведомства.

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Назначен директор департамента здравоохранения Тюменской области

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Теги: Наталья Логинова, департамент здравоохранения, директор



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