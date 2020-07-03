08 Октября 2020
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Олег Кувшинников, объезд города Вологды (2020) | Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

Готовность - 90%. Олег Кувшинников проинспектировал работы на обходе города Вологды

Готовность автомобильной дороги - обхода города Вологды к открытию оценил губернатор Олег Кувшинников вместе с представителями генподрядной организации – АО "ВАД". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Строительство заключительной части обхода длиной почти 17 километров началось в 2018 году и было разделено на два этапа. На первом был сдан участок от трассы А-114 "Вологда-Новая Ладога" до трассы "Вологда-Норобово". Торжественное открытие этого участка состоялось в прошлом году при участии полномочного представителя президента в СЗФО Александра Гуцана и министра транспорта Евгения Дитриха.

В настоящий момент завершаются работы на втором этапе - от трассы "Вологда-Норобово" до выхода на трассу М-8 в направлении Москвы. Он станет заключительным для этого колоссального инфраструктурного проекта и соединит единой транспортной цепочкой сразу три федеральные трассы. В целом готовность объекта оценивается на 90%.

"Никто не верил, что этот объект когда-либо будет достроен. 1 декабря 2015 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным я представил два крупных проекта по развитию области: строительство моста через реку Шексна в Череповце и заключительный этап обхода Вологды. Глава государства поддержал оба этих предложения и поручил выделить федеральные средства", - напомнил Олег Кувшинников.

Как рассказал старший прораб АО "ВАД" Михаил Соболев, на всем протяжении четвертого пускового комплекса построено три крупных двухуровневых развязки, два моста через реки Шограш и Содема и два путепровода для сельхозтехники, установлены шумовые экраны вблизи населенных пунктов, а также заграждения от диких животных на наиболее опасных участках.

Особое внимание уделено вопросам безопасности: ширина разделительно полосы составляет 5 метров, практически на всем протяжении по обочинам дороги установлены металлические отбойники, узловые развязки и места маневрирования транспорта дополнительно освещены.

Олег Кувшинников, объезд города Вологды(2020)|Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

Еще одна новинка – две большие площадки для отдыха автомобилистов. Они расположены по обеим сторонам дороги, чтобы водители могли остановиться после длительного пути. Пока это только две большие асфальтированные парковки, однако Олег Кувшинников заверил, что правительство области поможет организовать здесь полноценный придорожный сервис.

"Любая новая транспортная артерия - это новые возможности для развития и инвестиций. Вместе с главой Вологодского района мы обсудим вопрос строительства здесь заправочных комплексов и придорожных сервисов. Обход большой, необходимо, чтобы водители могли спокойно остановиться и отдохнуть. Также это позволит создать новые рабочие места, развить дорожную инфраструктуру", - отметил губернатор.

дорога, мост, трасса(2020)|Фото: vologda-oblast.ru

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Готовность - 90%. Олег Кувшинников проинспектировал работы на обходе города Вологды

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Теги: Олег Кувшинников, обход города Вологды



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