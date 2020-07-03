Владимир Мякуш: Процедура голосования по поправкам к Конституции была открытой, прозрачной и абсолютно безопасной для жителей области

Общественная палата Челябинской области подвела итоги голосования по поправкам в Конституцию на специально созванной пресс-конференции 3 июля.

"Южноуральцы проголосовали за сильную страну во главе с сильным лидером. Процедура голосования по поправкам к Конституции была открытой, прозрачной и абсолютно безопасной для здоровья жителей региона. Общественная палата выполнила важную миссию по организации работы наблюдателей", - заявил на мероприятии спикер Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш, которого цитирует пресс-служба ЗСО.

Он также отметил, что "дополнительным мотивом" для участия в голосовании для жителей Челябинска и Магнитогорска стал сбор подписей за присвоение почетного звания "Города трудовой доблести". "Это был единый патриотический порыв челябинцев и магнитогорцев, дань уважения труженикам тыла. Оба города достойны этого", - прокомментировал Мякуш присвоение городам этого статуса.

Как мы сообщали ранее, за поправки в Конституцию высказалось 69,54% избирателей Челябинской области, пришедших голосовать, против было 29,55%. Явка составила 65,88%.

2 июня Владимир Путин объявил о присвоении звания "Город трудовой доблести" двадцати населенным пунктам в России, пообещав подписать соответствующий указ в ближайшее время.