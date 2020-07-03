Абхазия предложила России открыть границы для туристов
Власти Абхазии направили премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с предложением открыть с 15 июля границы – пока только для организованных групп туристов.
Как сообщил президент Абхазии Аслан Бжания, туристов будут принимать при наличии медстраховки и паспорта COVID-19, а от принимающих учреждений будут требовать наличия необходимых лекарственных и гигиенических препаратов.
Кроме того, въезжающих планируют расселять в учреждениях, в которых есть медицинский персонал.
Если эпидситуация будет улучшаться, с 1 августа республика сможет открыть границу для индивидуального туризма, передает РИА Новости.
Ранее Турция предложила РФ возобновить авиасообщение между странами с 15 июля. Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что пока речи о начале полетов не идет.