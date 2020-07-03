08 Октября 2020
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Общество В России Москва
Памятник курьеру в Москве. (2020) | Фото: instagram.com/possible_msk

В Москве открыли памятник курьерам

В Москве несколько ритейлеров, служб доставки и макретплейс-платформ, среди которых "Озон" и Delivery Club, установили первый в мире памятник курьерам. Автором инсталляции стал художник Алексей Гарикович.

"Мы возвели памятник тем, кто сделал самоизоляцию возможной. Тем, кто ежедневно снабжал нас всем необходимым, рискуя при этом своим собственным здоровьем. Мы представляем вам первый в мире памятник курьерам", - говорится в обращении инициаторов. "Тем, кто сделал самоизоляцию возможной", гласит надпись на памятнике.

Памятник курьеру в Москве.|Фото: instagram.com/possible_msk

Фото: Instagram.com/possible_msk 

Памятник расположен на территории "Товарищества Рябовской Мануфактуры" по адресу Холодильный переулок, дом 3.

"Дорогие сотрудники службы доставки! Этот памятник — наша общая благодарность вам за то, что вы сделали во время бушующей̆ пандемии за окном", - добавляют авторы проекта.

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В Москве открыли памятник курьерам

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Теги: курьер, служба доставки,



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