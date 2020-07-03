Скончался отец Хабиба Нурмагомедова, переболевший коронавирусом

Отец и тренер бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап скончался. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! Такова воля Всевышнего, и таково Предопределение!", - написал Кадыров.

Буквально на днях появилась информация, что 57-летний Абдулманап, болевший коронавирусом, пошел на поправку. Мужчина был госпитализирован с пневмонией в Дагестане, позже его перевели в одну из столичных больниц. Одновременно с коронавирусом у Нурмагомедова случился инсульт, ему сделали операцию на сердце, он длительное время находился в коме. Сообщалось, что Хабиб при этом отказался делать тест на коронавирус.

Об улучшении состояния Абдулманапа 19 июня сообщил тренер Хабиба Хавьер Мендес: "Три дня назад Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идет на поправку. И потом еще мы общались с одним общим знакомым, он сказал, что коронавирусом Абдулманап уже не болеет. У него были осложнения от операции на сердце, которую он когда-то перенес. Я, конечно, переживаю, у меня даже слезы наворачиваются. Хочу, чтобы такой великий человек выздоровел".