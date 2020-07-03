08 Октября 2020
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Происшествия Пермский край
Тетрадь школьника из Чердыни (2019) | Фото: vk.com

В Прикамье школьник наказан за подготовку к "убийству 50 человек"

В Чердыни наказан 15-летний подросток, готовивший нападение на школу, во время которого собирался "убить 50 человек", сообщили Накануне.RU в прикамском управлении СКР.
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По версии следствия, ученик осенью прошлого года решил отомстить другим школьникам за то, что, как он считал, те относились к нему неприязненно, а учителям такое отношение к нему было безразлично. Тогда же он дома по телевизору увидел телепередачу, посвящённую годовщине массового убийства в Керченском политехническом колледже. Прикамский школьник начал изучать информацию об этом и аналогичном преступлениях.

С конца октября 2019 г. злоумышленник начал активно готовиться к массовому расстрелу преподавателей и учеников, собираясь прийти в назначенный им день в школу с ружьём и ножом. Мать заявила на сына в полицию, и нападения не случилось.

Психиатрическая экспертиза признала подсудимого вменяемым. Чердынский райсуд отправил несостоявшегося колумбайнера на три года в воспитательную колонию, уточнив, что ему требуется принудительное лечение.

Тетрадь школьника из Чердыни(2019)|Фото: vk.com

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В Прикамье школьник наказан за подготовку к "убийству 50 человек"

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Теги: Чердынь, школьник, психиатрическая больница



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Ранее 20.11.2019 15:10 Мск СМИ: Школьник из Чердыни, планировавший "убить 50 человек", лечится от психического расстройства

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