Анна Попова: Иммунитет у переболевших COVID-19 формируется, но насколько его хватит – никто не знает

Иммунитет к коронавирусу у переболевших формируется, но как долго он будет действовать – никто не знает, заявила главный санитарный врач России Анна Попова.

"К сожалению, не так много научных публикаций в мире о том, как формируется популяционный иммунитет, ровно то, что должно защитить популяцию, то есть всё население. А мы значительно позже, на два месяца вступили в этот процесс, чем целый ряд стран. Это значит, что у нас и формируется позже", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

"Наши учёные говорят, что раньше, чем там 48 дней от момента заболевания, смотреть иммунитет, который останется дальше и будет защищать человека, ну просто рано. И поэтому вот в рамках этих сроков мы только сейчас начали эти исследования, не потому, что мы не были готовы или что-то мы не делали, а ровно потому, что смысл вот именно сейчас эти сроки и в разных субъектах по-разному", - отметила Попова.

В конце июня в журнале Nature была опубликована статья китайских ученых о том, что иммунитет у переболевших коронавирусом в легкой форме держится гораздо меньше, антител выделяется тоже меньше. "Уровни антител снижались гораздо быстрее у людей, у которых никогда не было симптомов. У 40% из них не было обнаруживаемых антител через восемь недель после выздоровления, по сравнению с 13% пациентов с симптомами", - цитирует отчет "Комсомольская правда". В среднем, антитела у такой группы пациентов исчезают через пару недель. Также ученые отмечают, что до 40% бессимптомных пациентов вообще не имеют антител.