08 Октября 2020
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Общество За рубежом
коллаж, младенец, новорожденный, бирка, Д-503, Замятин (2018) | Фото: Накануне.RU

Коронакризис обрушит рождаемость в Европе - Лондонская школа экономики

В Европе ожидается еще больший спад рождаемости в связи с кризисом, вызванным коронавирусом. Об этом идет речь в исследовании Лондонской школы экономики.
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Первоначально, когда начиналась эпидемия и людей заставляли сидеть дома, некоторые утверждали, что это приведет к росту рождаемости. Однако разразившийся за этим экономический кризис оказал резко отрицательное влияние на планы населения в отношении деторождения в пяти ведущих европейских странах (Италия, Германия, Франция, Испания, Великобритания).

Так, во Франции и Германии более половины опрошенных заявили, что откладывают свои планы по рождению ребенка, причем 20%, вероятно, навсегда. В других странах примерно такие же показатели. Только 23% опрошенных в Великобритании в возрасте до 35 лет продолжат попытки родить ребенка. В Италии 36% заявили, что у них вообще не будет детей.

"Угроза нового кризиса может быть особенно пугающей, в то время как высокий уровень безработицы среди молодежи в этих двух странах (самый высокий в Европе), безусловно, не дает обнадеживающего фона для преодоления последствий нынешнего экономического кризиса", - говорится в докладе.

Интересно, что другие факторы: уровень образования или даже проживание в районах с высокой заболеваемостью коронавирусом - не имеют никакой связи с планами деторождения, которые снижаются уже много лет. Первостепенное значение люди (на словах) придают экономическому кризису.

"Политические усилия по обращению вспять тенденции снижения рождаемости в настоящее время являются неотложными и должны быть оперативными", - делается заключение.

Отмечается, что должна быть поддержка молодежи и особенно женщин посредством занятости. Однако можно заметить, что повышение занятости женщин, на которую обычно ссылаются как на меру повышения рождаемости, является идеологически однобокой и не укрепляет семью, а возможно, даже ослабляет ее.

Отметим, что суммарный коэффициент рождаемости в ЕС в целом много лет держится на уровне чуть выше 1,5 ребенка на женщину. В указанной пятерке стран он наибольший во Франции - 1,8. Наименьший в Испании и Италии - 1,3. В Германии в последний год он резко вырос до 1,8.

Как сообщало Накануне.RU, исследование РАНХиГС показало, что репродуктивные установки россиян ухудшились катастрофически - люди все больше хотят остаться бездетными и все меньше хотят иметь детей.

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Коронакризис обрушит рождаемость в Европе - Лондонская школа экономики

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Теги: рождаемость, население, демография, Европа



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