Жителям Челябинска показали лазерное шоу со свастикой

В Челябинске в честь присвоения звания "Город трудовой доблести" накануне прогремел салют и прошло лазерное 3D-шоу "Сияние Победы". Однако не все жители оценили лазерное шоу на фасаде ЮУрГУ, в котором использовались изображения фашистской символики, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, горожан возмутило изображение свастики, герба Третьего рейха и Гитлера.

"Свастика крупным планом !!! Мир совсем с катушек съехал!", - возмутились жительница Татьяна.

"На видео показано нападение фашистов на СССР и подступ к Москве, вроде бы", - попытались объяснить пользователи.

В пресс-службе городской администрации отметили, что задача была показать борьбу советского народа с фашизмом, поэтому использовались символы нацизма. При этом в мэрии обратили внимание, что кусок из шоу со свастикой был вырван из контекста, в самом шоу фашизм был представлен в негативном свете, а силы добра, Красная армия его побеждают.