Завершено расследование убийства бывшего спецназовца ГРУ Белянкина

Следствие завершило расследование уголовного дела об убийстве бывшего военнослужащего спецподразделения ГРУ Никиты Белянкина в Красногорске.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, в качестве обвиняемых привлечены девять человек.

Обвинения в убийстве и покушении на убийство из хулиганских побуждений предъявлены Сергею Ходжаяну, Гамлету Айрапетяну и Гранту Айрапетяну. Остальным соучастникам инкриминируется хулиганство.

Летом прошлого года молодой человек шел мимо кафе в подмосковном Путилкове и увидел, как толпа избивала мужчину. Он выстрелил в воздух из травматического пистолета, а после – начал стрелять по ногам нападавших. Однако один них нанес Белянкину ножевое ранение в сердце, от которого 24-летний мужчина скончался на месте.

После драки были задержаны девять участников конфликта. Один из фигурантов дела скрылся в Армении. После объявления в международный розыск он был также задержан, но через некоторое время правоохранительные органы Армении выпустили его на свободу.