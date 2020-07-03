08 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Схиигумен Сергий (Романов) (2020) | Фото: youtube.com/Первый Международный Позитивный портал

"Пусть в нас стреляют!" Сторонники одиозного схиигумена настроены воинственно

Схиигумен Сергий может подать апелляцию и обжаловать решение епархиального суда. Оно вступит в силу только после подписания ходатайства святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Мирской полиции предстоит выяснить, были ли факты жестокого обращения с детьми в монастыре, которым руководил Сергий. Между тем, его сторонники уже сегодня устроили стихийный митинг и заявили, что готовы на все, чтобы отстоять своего духовного покровителя, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, суд церкви сегодня изверг Сергия из священного сана, постановил признать его виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов, 28 и 39 правил Святых апостолов, 4 и 8 правила 4 вселенского собора, 13 правила двукратного собора. "В связи с нарушением священнической присяги монашеских обетов и перечисленных выше священнических Канонов извергнуть схиигумена Сергия из священного сана", - решил суд.

Согласно пункту 4 статьи 47 положения о церковном суде Русской православной церкви Московского патриархата, теперь правящий архиерей обратится с ходатайством к святейшему патриарху Московского и всея Руси об утверждении и решении об извержении священного сана с схиигумена Сергия.

Также, как пояснил председатель епархиального церковного суда, митрофорный протоиерей Николай Малета, во время судебных разбирательств в епархиальный суд стали поступать обращения очевидцев, утверждающих, что являются свидетельствами фактов жестокого обращения с детьми, воспитывающимися на территории Среднеуральского женского монастыря. Не располагая возможностью всестороннего исследования и сбора доказательств, церковный суд выражает надежду на то, что правоохранительные органы проведут тщательное исследование упомянутых свидетельств, чему Екатеринбургская епархия окажет всяческое содействие.

Сегодняшнее заседание церковного суда Екатеринбургской епархии стало третьим по делу отца Сергия. На заседание схиигумен снова не явился, что, в том числе, и послужило причиной принятия решения суда без его участия.

Поддержать священнослужителя собралось больше сотни поклонников, в том числе пожилые люди и дети. Во время ожидания результатов заседания часть верующих читала молитвы, кто-то снимал тематическую фотосессию, некоторые устраивали словесные баталии на предмет того, кто является истинным верующим.

Церковный суд по делу схиигумена Сергия(2020)|Фото: Накануне.RU

Решение епархиального суда не устроило сторонников схиигумена, которые призывали митрополита Кирилла выйти и "посмотреть в глаза прихожанам". Они стали скандировать "Владыку! Владыку!". Также люди заявили, что не отдадут так просто Среднеуральский монастырь и отца Сергия, "даже если в них будут стрелять".

При этом руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерей Максим Миняйло заверил, что лично каждому из желающих пояснит решение суда.

"Мы не боимся никакого разговора, никакого диалога, - заявил протоиерей Максим. - В подтверждение этого я могу сказать, что телефон секретаря екатеринбургской епархии всегда есть на сайте управления. С недавнего времени и мой личный номер размещен на сайте епархии. Я сегодня уже получаю звонки от людей, которые считают себя пострадавшими. Также поступают звонки и в поддержку отца Сергия. Единственное, что я могу обещать тем людям, которые стоят у здания епархии, не в такой обстановке, а в том формате, который мы знаем, формате пасторского общения, я с каждым человеком лично встречусь, если у этого человека возникнет желание. Если нужно объяснять час, я буду объяснять час. Если снаружи 100 человек, значит, буду объяснять 100 часов".

Николай Малета, Максим Миняйло(2020)|Фото: Накануне.RU

По его словам, на решение суда также повлияло и то, что указом правящего архиерея отцу Сергию было предписано не покидать без письменного благословения территорию Иоанно-Богословского монастыря. Таким образом, все это время находясь в стенах Среднеуральского женского монастыря, отец Сергий нарушает указ правящего архиерея.

"Безусловно в мирном и законном духе этот монастырь вернётся под управление Екатеринбургской епархии и в лоно матери Русской православной церкви", - заявил отец Максим.

Напомним, ранее бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской схиигумен Сергий выступил против ограничительных мер во время пандемии коронавируса: закрытия храмов и запрета на их посещение. Кроме того, он делал заявления против "путинской коалиции". После этого в Екатеринбургской епархии решили отречься от одиозного схиигумена, запретили его в служении и назначили церковный суд, который пришлось переносить несколько раз.

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"Пусть в нас стреляют!" Сторонники одиозного схиигумена настроены воинственно

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Теги: схиигумен сергий, лишение сана, суд



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