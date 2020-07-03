08 Октября 2020
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Екатеринбург, улица Ленина, Е100 (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге может появиться Площадь Трудовой доблести

Сегодня, 3 июля, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с главами Екатеринбурга и Нижнего Тагила Александром Высокинским и Владиславом Пинаевым. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, в четверг Владимир Путин объявил о присвоении высокого статуса "Город трудовой доблести" 20 российским городам, жители которых ковали Победу в Великой Отечественной войне. В список внесены Екатеринбург (Свердловск) и Нижний Тагил.

В городе, удостоенном такого звания, согласно федеральному закону будет устанавливаться стела с изображением герба и текстом соответствующего указа главы государства. Также будут проводиться празднования и салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

По словам губернатора, этим круг мероприятий и шагов по увековечению подвига тех, кто трудился в тылу, в Свердловской области не будет ограничен.

Евгений Куйвашев(2020)|Фото: све.рф

"Мы провели огромную работу по отбору архивных материалов, необходимых для присвоения званий нашим городам. Но сейчас предстоит еще большую работу провести по закреплению этого статуса: вместе с жителями принять решение о возведении стел, организовать волонтерскую работу по изучению и, может быть, поиску новых исторических фактов, провести просветительскую работу, уроки в школах", - призвал Евгений Куйвашев.

По словам главы Екатеринбурга Александра Высокинского, в уральской столице будет объявлен сбор предложений горожан об увековечении трудового подвига свердловчан.

Евгений Куйвашев, Александр Высокинский, Владислав Пинаев(2020)|Фото: све.рф

"Задача стоит в течение месяца подготовить предварительные решения по созданию стелы, памятных монументов, композиций на въезде в город. Затем мы обсудим их на градостроительном совете при губернаторе. Одно из уже существующих предложений – назвать одну из площадей города площадью Трудовой доблести", - рассказал глава Екатеринбурга.

Он отметил, что присвоение высокого звания двум крупнейшим городам региона – это высокая оценка того вклада, который внесла вся Свердловская область в Победу. Это же мнение разделил и присутствовавший на встрече глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Напомним, вечером в пятницу, 3 июля, в Екатеринбурге устроят праздничный фейерверк в честь присвоения столице Урала почетного звания "Город трудовой доблести".

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В Екатеринбурге может появиться Площадь Трудовой доблести

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Теги: Площадь Трудовой доблести, Екатеринбург, Куйвашев, Высокинский, Пинаев



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