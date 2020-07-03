В Нижневартовске по одному из нацпроектов близок к завершению ремонт нескольких дорог

Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" ("БКД") реализуется в Нижневартовске второй год подряд. В этом году пройдут работы на 18 объектах (в прошлом году – 15). Ранняя весна позволила запустить асфальтобетонные заводы и приступить к ремонту дорог раньше обычного. Подрядчики практически завершили ремонт на трех участках, сообщили Накануне.RU в мэрии.

На улице Кузоваткина (от Ленина до 60 лет Октября) осталось нанести разметку и установить пандусы. На улице Нефтяников (от Интернациональной до Спортивной) осталось обустроить 20% пандусов, а основные работы на Кладбищенском проезде №3 завершены. На четырёх участках подрядчики скоро приступят к укладке верхнего слоя асфальтобетона. Этому этапу работы предшествуют фрезерование, ямочный ремонт и укладка выравнивающего слоя дорожного покрытия.

После окончания ремонта идут отборы кренов и вырубки асфальтобетона для проведения лабораторных испытаний на соответствия покрытия нормативам. Приёмку участков после ремонта ведут также члены городской Общественной палаты. Без присутствия и независимой оценки общественников дороги после ремонта не принимают.

На участках дорог по улице Индустриальной (от Мира до монумента "Покорителям Самотлора") и по Восточному объезду (от Самотлорской дороги до моста (путепровода)) работа по укладке выравнивающего слоя закончена на 80%. На участках по улице Омской (от Чапаева до Ханты-Мансийской) и по маршала Жукова (от Омской до Ленина) укладка выравнивающего слоя полностью завершена.

"Общая протяженность дорог, на которых реализуется "БКД" в этом году, - 17 км. Объём выделенных денежных средств на проведение ремонта – 590 млн руб. Источники финансирования – федеральный и местный бюджеты. Специалисты утверждают, что сделать столько дорожных работ за одно лето было бы невозможно без привлечения средств национального проекта", - отметил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев.

Ремонт дорожного полотна по улице Ленина (от Кузоваткина до Дружбы Народов по створам) идёт сегментами, чтобы как можно меньше препятствовать дорожному движению в городе. В то время, как на одних участках подрядчик уже приступил к нанесению разметки, на других еще не завершено фрезерование.

На автодороге в посёлок Магистральный и на улице Заводской (от Рабочей до Декабристов) завершены фрезерование и ямочный ремонт, а на Кладбищенском проезде № 4 специалисты уже приступили к укладке выравнивающего слоя. На Пикмана (от Чапаева до Ханты-Мансийской) фрезерование завершено только на 30%. На улице Рабочей (от Лопарева до Заводской) начались подготовительные работы.

"Цель национального проекта "Безопасные и качественные дороги" – сделать качественными и безопасными. Среди видов работ – ремонт и строительство дорог. При реализации применяются инновационные технологии и материалы: щебеночно-мастичный асфальтобетон при ремонте и геотекстиль при строительстве, пластичные материалы при нанесении разметки; энергосберегающие технологии для освещения дорог", - сказал мэр Василий Тихонов.

На пяти участках дорог работы еще не начаты. В планах на остаток лета – работы по Кузоваткина (от Ленина до Мира (без перекрестков)), по улице Северной (от Кузоваткина до Индустриальной), по Чапаева (от Мира до Спортивной) и Дзержинского (от Ленина до Интернациональной). Кроме того, запланировано устройство разделительной полосы по Индустриальной (от Ленина до Авиаторов).