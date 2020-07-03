08 Октября 2020
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Улица Пикмана, ремонт, Нижневартовск (2020) | Фото: Пресс-служба администрации Нижневартовска

В Нижневартовске по одному из нацпроектов близок к завершению ремонт нескольких дорог

Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" ("БКД") реализуется в Нижневартовске второй год подряд. В этом году пройдут работы на 18 объектах (в прошлом году – 15). Ранняя весна позволила запустить асфальтобетонные заводы и приступить к ремонту дорог раньше обычного. Подрядчики практически завершили ремонт на трех участках, сообщили Накануне.RU в мэрии.
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На улице Кузоваткина (от Ленина до 60 лет Октября) осталось нанести разметку и установить пандусы. На улице Нефтяников (от Интернациональной до Спортивной) осталось обустроить 20% пандусов, а основные работы на Кладбищенском проезде №3 завершены. На четырёх участках подрядчики скоро приступят к укладке верхнего слоя асфальтобетона. Этому этапу работы предшествуют фрезерование, ямочный ремонт и укладка выравнивающего слоя дорожного покрытия.

После окончания ремонта идут отборы кренов и вырубки асфальтобетона для проведения лабораторных испытаний на соответствия покрытия нормативам. Приёмку участков после ремонта ведут также члены городской Общественной палаты. Без присутствия и независимой оценки общественников дороги после ремонта не принимают.

На участках дорог по улице Индустриальной (от Мира до монумента "Покорителям Самотлора") и по Восточному объезду (от Самотлорской дороги до моста (путепровода)) работа по укладке выравнивающего слоя закончена на 80%. На участках по улице Омской (от Чапаева до Ханты-Мансийской) и по маршала Жукова (от Омской до Ленина) укладка выравнивающего слоя полностью завершена.

"Общая протяженность дорог, на которых реализуется "БКД" в этом году, - 17 км. Объём выделенных денежных средств на проведение ремонта – 590 млн руб. Источники финансирования – федеральный и местный бюджеты. Специалисты утверждают, что сделать столько дорожных работ за одно лето было бы невозможно без привлечения средств национального проекта", - отметил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев.

Улица Пикмана, ремонт, Нижневартовск(2020)|Фото: Пресс-служба администрации Нижневартовска

Ремонт дорожного полотна по улице Ленина (от Кузоваткина до Дружбы Народов по створам) идёт сегментами, чтобы как можно меньше препятствовать дорожному движению в городе. В то время, как на одних участках подрядчик уже приступил к нанесению разметки, на других еще не завершено фрезерование.

На автодороге в посёлок Магистральный и на улице Заводской (от Рабочей до Декабристов) завершены фрезерование и ямочный ремонт, а на Кладбищенском проезде № 4 специалисты уже приступили к укладке выравнивающего слоя. На Пикмана (от Чапаева до Ханты-Мансийской) фрезерование завершено только на 30%. На улице Рабочей (от Лопарева до Заводской) начались подготовительные работы.

"Цель национального проекта "Безопасные и качественные дороги" – сделать качественными и безопасными. Среди видов работ – ремонт и строительство дорог. При реализации применяются инновационные технологии и материалы: щебеночно-мастичный асфальтобетон при ремонте и геотекстиль при строительстве, пластичные материалы при нанесении разметки; энергосберегающие технологии для освещения дорог", - сказал мэр Василий Тихонов.

На пяти участках дорог работы еще не начаты. В планах на остаток лета – работы по Кузоваткина (от Ленина до Мира (без перекрестков)), по улице Северной (от Кузоваткина до Индустриальной), по Чапаева (от Мира до Спортивной) и Дзержинского (от Ленина до Интернациональной). Кроме того, запланировано устройство разделительной полосы по Индустриальной (от Ленина до Авиаторов).

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В Нижневартовске по одному из нацпроектов близок к завершению ремонт нескольких дорог

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Теги: Безопасные и качественные дороги, национальный проект, Общественная палата



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