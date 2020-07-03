08 Октября 2020
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Общество В России
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

Индекс несъедаемости в российских школах: выбрасывается половина столовской еды

Российские школьники не съедают половину еды, которую им готовят и которую оплачивает государство. Власти даже создали неофициальный "индекс несъедаемости", заявила главный санитарный врач России Анна Попова в эфире "России 24".

"Они совсем не едят. Понимаете, что происходит? Они приходят в школу, государство тратит деньги, что-то готовит, у нас даже, знаете, новый показатель (появился) – индекс несъедаемости. Половина (приготовленной еды) уходит в корзину", - говорит глава Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре подозревают, что улучшить систему питания в школах можно, но еда должна быть не только полезная, но и вкусная.

Известный ресторатор Аркадий Новиков согласен: столовскую кашу на завтрак не каждый взрослый захочет съесть. "Надо делать какие-то смузи, надо делать, чтобы в первую очередь детям было вкусно, чтобы они хотели съесть. Но это важно, чтобы было вкусно и полезно. А бывает, что полезно, а потом он не ест ничего", - отмечает эксперт.

Напомним, Владимир Путин в январском послании к федеральному собранию предложил обеспечить всех учеников 1-4 классов бесплатными горячими обедами. Парламент одобрил соответствующий законопроект, Минфин выделил 21 млрд руб. из федерального бюджета на организацию питания. Оно должно начаться с 1 сентября 2020 года. В стране насчитывается 7,2 млн учащихся, которым теперь полагается бесплатное горячее питание.

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Индекс несъедаемости в российских школах: выбрасывается половина столовской еды

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Теги: школьное питание, школьники, еда, детские питание, столовая, анна попова



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