08 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Сварщик (2020) | Фото: Накануне.RU

На территории завода на Среднем Урале погиб газосварщик

На Среднем Урале произошло ЧП на территории Волчанского механического завода. Прокуратура организовала свою проверку.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось сегодня утром во время ремонтных работ по замене трубы холодного водоснабжения завода. Вырезка старой трубы велась в яме на глубине около 4 метров. В этот момент произошло обрушение пласта земли на находившегося в вырытом котловане газосварщика. В результате мужчина погиб.

На место происшествия срочно выехали сотрудники прокуратуры. Также к проверке привлечены специалисты Государственной инспекции труда в Свердловской области.

В надзорном ведомстве намерены дать правовую оценку соблюдению требований законодательства о технике безопасности и охране труда на предприятии.

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На территории завода на Среднем Урале погиб газосварщик

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Теги: газосварщик, гибель, завод, прокуратура



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Развитие сюжета:

Ранее 08.07.2020 10:21 Мск СКР установил причины гибели газосварщика на уральском заводе

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