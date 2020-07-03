На территории завода на Среднем Урале погиб газосварщик

На Среднем Урале произошло ЧП на территории Волчанского механического завода. Прокуратура организовала свою проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось сегодня утром во время ремонтных работ по замене трубы холодного водоснабжения завода. Вырезка старой трубы велась в яме на глубине около 4 метров. В этот момент произошло обрушение пласта земли на находившегося в вырытом котловане газосварщика. В результате мужчина погиб.

На место происшествия срочно выехали сотрудники прокуратуры. Также к проверке привлечены специалисты Государственной инспекции труда в Свердловской области.

В надзорном ведомстве намерены дать правовую оценку соблюдению требований законодательства о технике безопасности и охране труда на предприятии.