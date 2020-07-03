В США мировой рекорд по суточному приросту заражений коронавирусом

За один только день в США выявлено более 55 тыс. случаев заражения коронавирусом, что стало мировым рекордом.

Число случаев коронавируса растет в 37 штатах из 50. А в Калифорнии количество госпитализаций выросло на 56% за последние две недели.

Президент США Дональд Трамп заявил в Тwitter, что рост связан с тем, что "наше тестирование настолько массовое и настолько хорошее, что гораздо больше и лучше, чем в любой другой стране". Он добавил, что число смертей и уровень смертности снижаются.

В США зафиксировано уже почти 3 млн случаев заражения. При этом после 2,5 месяцев стабильности число зафиксированных заражений с середины июня снова начало расти. Если до этого времени в день фиксировалось по 20-30 тыс. новых случаев, то в последнюю неделю - более 40 тыс. Правда, число смертей действительно снижается. Но не исключено, что вскоре оно вновь начнет расти с ростом заболеваемости.

Губернатор Техаса Грег Эбботт, который ранее отказывался от призывов обязательно носить маски, приказал носить их во всех округах с более чем 20 случаями коронавируса. А некоторые губернаторы отказались от планов по открытию своих штатов после строгого карантина.

Всего в США от коронавируса умерли более 131 тыс. человек. В стране также один из самых высоких уровней смертности в мире - около 400 на 1 млн жителей. Этот показатель более объективный, поскольку не зависит от масштабов тестирования. Поэтому объяснение Трампа в данном случае не работает.