В США мировой рекорд по суточному приросту заражений коронавирусом

08 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В США мировой рекорд по суточному приросту заражений коронавирусом

За один только день в США выявлено более 55 тыс. случаев заражения коронавирусом, что стало мировым рекордом.
Читайте также:

Число случаев коронавируса растет в 37 штатах из 50. А в Калифорнии количество госпитализаций выросло на 56% за последние две недели.

Президент США Дональд Трамп заявил в Тwitter, что рост связан с тем, что "наше тестирование настолько массовое и настолько хорошее, что гораздо больше и лучше, чем в любой другой стране". Он добавил, что число смертей и уровень смертности снижаются.

В США зафиксировано уже почти 3 млн случаев заражения. При этом после 2,5 месяцев стабильности число зафиксированных заражений с середины июня снова начало расти. Если до этого времени в день фиксировалось по 20-30 тыс. новых случаев, то в последнюю неделю - более 40 тыс. Правда, число смертей действительно снижается. Но не исключено, что вскоре оно вновь начнет расти с ростом заболеваемости.

Губернатор Техаса Грег Эбботт, который ранее отказывался от призывов обязательно носить маски, приказал носить их во всех округах с более чем 20 случаями коронавируса. А некоторые губернаторы отказались от планов по открытию своих штатов после строгого карантина.

Всего в США от коронавируса умерли более 131 тыс. человек. В стране также один из самых высоких уровней смертности в мире - около 400 на 1 млн жителей. Этот показатель более объективный, поскольку не зависит от масштабов тестирования. Поэтому объяснение Трампа в данном случае не работает.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В США мировой рекорд по суточному приросту заражений коронавирусом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: США, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети