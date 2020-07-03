08 Октября 2020
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Политика В России
Голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

В Кремле ответили на иностранную критику поправок в Конституцию

Кремль не собирается принимать во внимание критические высказывания из-за рубежа по голосованию о поправках в Конституцию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Москва знакома с критическими заявлениями ряда стран по поводу принятых поправок. "Но мы не готовы принимать их во внимание", - заявил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия будет оставаться в первую очередь привержена своему собственному суверенитету, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, ЕС раскритиковал проведение голосования по изменению Конституции России. Еврочиновники считают, что при голосовании были многочисленные нарушения, которые нужно расследовать.

Европе особенно не понравилась поправка, предусматривающая приоритет российских законов над иностранными. По поводу изменения статьи 79 Конституции, которое предусматривает примат Конституции РФ над решениями межгосударственных органов, основанными на международных договорах, ЕС заявляет, что это несовместимо с "международными обязательствами" России и Россия должна изменить этот пункт в угоду Западу.

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В Кремле ответили на иностранную критику поправок в Конституцию

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Теги: дмитрий песков, поправка в конституцию, критика



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