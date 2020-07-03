Собчак прокомментировала лишение схиигумена Сергия сана: "Надеюсь, вытащат детей, которые сейчас живут в монастыре"

В Екатеринбурге епархиальный суд принял решение лишить сана схиигумена Сергия (Романова). Что касается появившейся информации о возможном насилии над несовершеннолетними в монастыре, возглавляемом Сергием, то в Екатеринбургской епархии выразили надежду на разбирательстве в деле светских правоохранительных органов.

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Решение суда, которое, к слову, еще должен утвердить патриарх Кирилл, прокомментировала Ксения Собчак. Недавно она приезжала в Среднеуральский женский монастырь (где закрылся Сергий) и пыталась снять сюжет про жертв насилия, но вместе со своей съемочной группой была избита насельниками монастыря и сторонниками схиигумена.

Собчак и монахиня в Среднеуральском женском монастыре. Фото: telegram-канал "Кровавая барыня"

"В Екатеринбургской Епархии мы устроили первую встречу отца Максима и нашей героини Христины, которая рассказала нам о фактах избиения и попросила защиты. Я тоже выражаю надежду что правоохранительные органы вытащат тех детей, которые сейчас проживают в монастыре", - написала Собчак в своем instagram-канале "Кровавая барыня".