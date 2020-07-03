В Екатеринбурге приступают к сносу дома, на месте которого будет новый концертный зал филармонии

В Екатеринбурге приступают к сносу дома по улице Карла Либкнехта, 40, на месте которого построят новый концертный зал филармонии.

По данным АНО "Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области", подрядчик ООО "Строймонтаж" уже начал устанавливать временное ограждение вокруг здания. Разработана специальная проектно-сметная документация, которая получила положительное заключение госэкспертизы.

"Необходимо полностью исключить малейшую возможность повреждения соседних зданий, свести к минимуму уровень шума и запыленности, оперативно вывезти с площадки строительный мусор", - пояснили в АНО.

При демонтаже будет очищена и придомовая территория, которая не является парком, сквером или другой зеленой зоной. При этом юридически застройщик не несет никаких обязательств по поводу деревьев и кустарников на данной площадке. А чтобы компенсировать вырубленные деревья, Центр развития социально-культурных инициатив планирует высадить новые на улице Ирбитская.

Снос должен быть полностью завершен в сентябре 2020 года.

Напомним, в феврале этого года в Екатеринбурге представили обновленную концепцию зала филармонии с учетом пожеланий музыкантов и экспертов.