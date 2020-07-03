В Екатеринбурге приступают к сносу дома, на месте которого будет новый концертный зал филармонии

08 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
дом на ул. Карла Либкнехта, 40 (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге приступают к сносу дома, на месте которого будет новый концертный зал филармонии

В Екатеринбурге приступают к сносу дома по улице Карла Либкнехта, 40, на месте которого построят новый концертный зал филармонии.

По данным АНО "Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области", подрядчик ООО "Строймонтаж" уже начал устанавливать временное ограждение вокруг здания. Разработана специальная проектно-сметная документация, которая получила положительное заключение госэкспертизы.

"Необходимо полностью исключить малейшую возможность повреждения соседних зданий, свести к минимуму уровень шума и запыленности, оперативно вывезти с площадки строительный мусор", - пояснили в АНО.

дом на ул. Карла Либкнехта, 40, Свердловская государственная филармония(2018)|Фото: Накануне.RU

При демонтаже будет очищена и придомовая территория, которая не является парком, сквером или другой зеленой зоной. При этом юридически застройщик не несет никаких обязательств по поводу деревьев и кустарников на данной площадке. А чтобы компенсировать вырубленные деревья, Центр развития социально-культурных инициатив планирует высадить новые на улице Ирбитская.

Снос должен быть полностью завершен в сентябре 2020 года.

Напомним, в феврале этого года в Екатеринбурге представили обновленную концепцию зала филармонии с учетом пожеланий музыкантов и экспертов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге приступают к сносу дома, на месте которого будет новый концертный зал филармонии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: филармония, дом, здание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 25.08.2020 15:21 Мск Здание в Екатеринбурге, на месте которого построят зал филармонии, будут разбирать поэтапно
Ранее 24.08.2020 15:35 Мск В Екатеринбурге рабочие сняли крышу здания, на месте которого построят новый зал филармонии

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.02.2020 16:26 Мск В Екатеринбурге представили обновленную концепцию зала филармонии с учетом пожеланий музыкантов и экспертов
Ранее 14.01.2020 11:47 Мск Стало известно, почему дом, который снесут для нового зала Екатеринбургской филармонии, оказался в очереди на капремонт
Ранее 10.01.2020 11:23 Мск В Екатеринбурге нанесли границы территорий объектов культурного наследия рядом с новым залом филармонии
Ранее 09.12.2019 14:27 Мск Благоустройство сада Вайнера в Екатеринбурге начнется после строительства нового зала филармонии
Ранее 05.12.2019 12:00 Мск В Екатеринбурге презентовали концепцию нового зала филармонии без парковки напротив
Ранее 14.11.2019 14:00 Мск В Екатеринбурге выкуплены все квартиры в доме, который снесут ради нового зала филармонии
Ранее 11.11.2019 11:17 Мск Гергиев и Куйвашев представят проект нового зала Свердловской филармонии на форуме, где ждут Путина
Ранее 25.09.2019 12:48 Мск Новый зал свердловской филармонии представят на Международном культурном форуме в Питере
Ранее 16.09.2019 11:34 Мск Филармония выкупила 30 из 31 квартиры в доме, который мешает стройке нового зала
Ранее 01.08.2019 10:03 Мск Спикер заксобрания: Проект нового зала филармонии пройдет через общественные слушания
Ранее 30.07.2019 08:37 Мск Для ускорения строительства свердловской филармонии миллионы направили в АНО
Ранее 22.07.2019 09:12 Мск Финансирование строительства филармонии в Екатеринбурге планируют сократить на 362 млн рублей
Ранее 23.04.2019 15:21 Мск Жилой дом в Екатеринбурге, на месте которого планируют построить филармонию, не может быть снесен
Ранее 28.02.2019 11:03 Мск Директор Свердловской филармонии получил предостережение от прокуратуры в связи с выкупом квартир в жилом доме, который хотят снести
Ранее 10.01.2019 14:50 Мск В Екатеринбурге филармония выкупила 11 квартир в доме, который хотят снести
Ранее 20.12.2018 15:00 Мск Свердловские власти предложили жильцам дома, который хотят снести из-за филармонии, создать рабочую группу
Ранее 19.12.2018 14:33 Мск Жильцы дома, приговоренного к сносу из-за филармонии, отправятся на разговор в министерство культуры
Ранее 18.12.2018 13:02 Мск Пятиэтажка, которую хотят снести из-за нового зала свердловской филармонии, не попала в охраняемую зону
Ранее 17.12.2018 10:48 Мск В Екатеринбурге жильцы пятиэтажки, которую хотят снести из-за филармонии, адресовали петицию Путину
Ранее 11.12.2018 08:16 Мск Директор Свердловской филармонии впервые прокомментировал скандальную ситуацию со сносом жилого дома
Ранее 07.12.2018 14:53 Мск Глава СПЧ возьмет ситуацию со сносом дома на Карла Либкнехта под личный контроль
Ранее 07.12.2018 09:19 Мск "Ради проекта Заха Хадид в Баку снесли полгорода". Глава минстроя объяснил, чем ему нравится проект свердловской филармонии
Ранее 06.12.2018 15:56 Мск "Конкурс делается ради конкурса": главный архитектор Свердловской области о сносе жилого дома ради филармонии
Ранее 06.12.2018 12:10 Мск Авторы проекта нового зала свердловской филармонии знали о сносе жилого дома
Ранее 05.12.2018 12:32 Мск В мэрии Екатеринбурга хотят диалога с жителями дома, который могут снести под новый зал филармонии
Ранее 03.12.2018 16:20 Мск Замглавы Екатеринбурга получил предостережение от прокуратуры из-за нового зала филармонии
Ранее 28.11.2018 11:17 Мск Чернецкий предложил для нового зала филармонии пожертвовать частью парка вместо жилого дома
Ранее 28.11.2018 08:46 Мск Прокуратура нашла нарушения в действиях Свердловской филармонии
Ранее 27.11.2018 15:27 Мск "Внезапно пригласили": жильцы дома, который хотят снести по проекту Свердловской филармонии, встретились с городскими чиновниками
Ранее 26.11.2018 12:01 Мск В Екатеринбург прилетит автор скандального проекта нового зала филармонии
Ранее 21.11.2018 07:48 Мск Мединский поддержал проект строительства нового зала Свердловской филармонии, ради которого придется снести жилой дом
Ранее 20.11.2018 14:06 Мск У жильцов дома возле Свердловской филармонии пытаются выкупить квартиры
Ранее 10.11.2018 12:10 Мск Актер "Уральских пельменей" выступил в защиту жильцов дома, который хотят снести ради нового зала филармонии
Ранее 08.11.2018 10:32 Мск Прокуратура взяла на особый контроль ситуацию со сносом дома, на месте которого хотят построить новый зал Свердловской филармонии
Ранее 07.11.2018 11:19 Мск Минстрой РФ вмешается в конфликт Свердловской филармонии и жильцов дома, который хотят снести
Ранее 07.11.2018 08:48 Мск "Решение о сносе дома не принято". Прокуратура проверила законность проекта строительства Свердловской филармонии
Ранее 02.11.2018 08:45 Мск "Культурные рейдеры". Из свердловской казны выделят 362 млн на новый зал филармонии, ради которого снесут жилой дом
Ранее 31.10.2018 13:50 Мск Депутат Госдумы встал на сторону жильцов дома, который могут снести ради нового здания Свердловской филармонии
Ранее 31.10.2018 10:18 Мск "Почему необходимо ломать жилое здание ради понтов?": гитарист "Чайфа" раскритиковал идею сноса дома по проекту Свердловской филармонии
Ранее 30.10.2018 13:23 Мск Скандал вокруг проекта Свердловской филармонии: жильцы дома, приговоренного к сносу, адресовали 14 вопросов властям
Ранее 30.10.2018 12:16 Мск Ситуация накаляется: жильцы пятиэтажки, которую хотят снести ради нового зала филармонии, пишут новое обращение
Ранее 23.10.2018 16:06 Мск "Исключительно для друзей". На презентацию расширения Свердловской филармонии со сносом жилого дома приглашают только "избранных"
Ранее 23.10.2018 10:15 Мск Новому залу филармонии быть. Мэрия Екатеринбурга решила, что "сохранить жилой дом невозможно"
Ранее 15.10.2018 10:04 Мск В Екатеринбурге МЧС проверит состояние пятиэтажки, которую могут снести ради строительства нового зала филармонии
Ранее 15.10.2018 09:03 Мск В сети появился ролик от архитекторов проекта нового здания Свердловской филармонии
Ранее 27.09.2018 16:25 Мск "Мы идем по пути парадигмы – вместо старого – строим новое". Как проект нового зала филармонии поменяет Екатеринбург?
Ранее 25.09.2018 16:22 Мск Свердловский минстрой опубликовал проект нового зала филармонии
Ранее 18.05.2018 09:30 Мск Определены финалисты международного конкурса на проект нового концертного зала Свердловской филармонии
Ранее 11.05.2018 11:37 Мск Свердловское правительство выделит 300 млн на новый акустический зал филармонии
Ранее 05.04.2018 13:52 Мск Стартовал конкурс на проект нового концертного зала для Свердловской филармонии
Ранее 02.03.2018 16:14 Мск Куйвашев объявил международный конкурс на проект нового здания cвердловской филармонии

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети