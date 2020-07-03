Песков пояснил слова Путина про то, что в России многое "сделано на живую нитку"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попытался объяснить слова шефа про "живую нитку", на которую, по мнению Путина, в России до сих пор многое сделано.

Накануне глава государства прокомментировал итоги голосования по поправкам в Конституцию. "Я неоднократно говорил о необходимости поправок в Конституцию. Здесь и укрепление суверенитета, наших духовных ценностей, но нельзя забывать еще об одном. После крушения Советского союза прошло совсем немного времени по историческим меркам. Современная Россия еще в стадии становления. Это касается и политической системы, и экономики, и так далее. Многое сделано на живую нитку, как говорят в народе. Нам нужно время на становление институтов", - заявил президент. Многие сочли, что таким образом Путин объясняет, наконец, зачем ему обнуление собственных президентских сроков и возможность оставаться во главе государства до 2036 года.

Фото: пресс-служба Кремля

Пояснение Пескова журналистам, откровенно говоря, большей ясности не внесло: "После того, как Советский Союз прекратил существование, прошло совсем мало времени в историческом контексте. Это очень мало времени для полноценного восстановления, укрепления, цементирования основ любого государства, включая РФ. Многие правовые основы, регуляторные практики именно вот "на живую нитку". Идёт последовательный процесс совершенствования, цементирования, необходимый для полноценного укрепления государства. Очень важным шагом в этом направлении был финализированный вчера процесс внесения изменений в Конституцию".

Кстати, официальный представитель Кремля высказался и по поводу критик обнуления Путина на Западе: "Мы не готовы и не будем принимать эти опасения во внимание. Россия сохраняет свою приверженность нормам международного права, но это никак ему не противоречит".