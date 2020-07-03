ЕС протестует против поправки к Конституции РФ о верховенстве над международным правом

ЕС раскритиковал проведение голосования по изменению Конституции России. Европе особенно не понравилась поправка, предусматривающая приоритет российских законов над иностранными. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Службы внешних действий ЕС.

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Еврочиновники считают, что при голосовании были многочисленные нарушения, которые нужно расследовать. О легитимности результатов голосования они умолчали.

По поводу изменения статьи 79 Конституции, которое предусматривает примат Конституции РФ над решениями межгосударственных органов, основанными на международных договорах, ЕС заявляет, что это несовместимо с "международными обязательствами" России и Россия должна изменить этот пункт в угоду Западу.

Также ЕС надеется, что Россия, если даже не изменит эту статью, "будет выполнять свои международные обязательства, в том числе выполнять решения Европейского суда по правам человека". То есть Европа предлагает России проигнорировать результаты голосования и слушать Европу.

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы выступила против этой поправки, поскольку она укрепляет суверенитет России, ведь Конституционный суд РФ может объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в России.

Сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию, сенатор Андрей Клишас заявил, что позиция комиссии принята к сведению, "не более того". И никаких изменений в поправку вноситься не будет.

"Решения ЕСПЧ должны быть основаны на конвенции, только такие решения будут исполняться, все решения, которые будут основаны на толковании конвенции, могут быть исполнены только в случае, если они не противоречат российскому конституционному правопорядку", - сказал Клишас.

Позиция ЕС снова ставит перед Россией философско-политическую проблему: должна ли Россия подчиняться Западу или действовать на основании собственных интересов. Судя по опросам, три четверти россиян считают правильным действовать самостоятельно, а не по указанию иностранных органов.